Стало известно о расколе в окружении Зеленского

В окружении Зеленского начались распри из-за позиции по Донбассу
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

12 февраля корреспондент американского издания The Atlantic Саймон Шустер сообщил, что часть ближайшего окружения Зеленского не согласна с его позицией не уступать территории.

Украинское СМИ отмечает, что это может говорить о возможности смены позиции украинского руководства по самому спорному вопросу — выводу войск из Донбасса. Отмечается, что решение именно по этому вопросу затягивает подписание мирного договора.

При этом издание указывает, что это возможно только в случае серьезного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Украину.

17 и 18 февраля в Женеве состоится очередной раунд переговоров России и Украины. Российскую делегацию на них представит помощник президента Владимир Мединский.

Зеленский отмечал, что на грядущих переговорах будет обсуждаться территориальный вопрос, в том числе предложение о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Ранее Трамп призвал Зеленского двигаться «в направлении мира».
 
