Житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ»

В Марий Эл рецидивист ограбил салон сотовой связи, сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел в одном из салонов сотовой связи на улице Ленина в Волжске. Мужчина в маске и перчатках ворвался в помещение и, угрожая ножом и предметом, похожим на СВУ, передал продавщице записку с требованием открыть стеллажи и достать деньги из кассы. Девушка не стала оказывать сопротивление, но нажала на тревожную кнопку, когда грабитель отвлекся. Тем не менее ему удалось похитить восемь смартфонов стоимостью 200 тыс. рублей.

Правоохранители вышли на подозреваемого по камерам, задержали его и изъяли часть добычи. 33-летний житель Татарстана, дважды судимый за разбои и недавно освободившийся из колонии, признался, что приехал в соседнюю республику с целью ограбления, соорудил муляж бомбы, а чтобы отвести подозрения, в записке с требованиями написал, что он беженец и действует под давлением кураторов от ВСУ.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), фигуранта арестовали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

