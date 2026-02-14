Размер шрифта
Премьер Британии призвал Европу быть готовой сражаться

Премьер Стармер: Европа должна быть готова сражаться и сдержать агрессию
Alastair Grant/Reuters

Европа должны быть готова сражаться и «сдержать агрессию». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, пишет Reuters.

«Сегодня мы не стоим на перепутье, дорога впереди прямая, и ясно, что мы должны наращивать нашу жесткую силу, потому что это валюта нашего времени. <…> Мы должны быть в состоянии сдерживать агрессию. При необходимости мы должны быть готовы сражаться и сделать все возможное для защиты нашего народа, наших ценностей и нашего образа жизни. Как Европа, мы должны твердо стоять на ногах», — отметил Стармер.

Премьер добавил, что Европа должна «отбросить мелочную политику с краткосрочными интересами» и действовать сообща, «чтобы построить более сильную Европу и более европейское НАТО», передает его слова Sky News.

В выступлении на Мюнхенской конференции 14 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз должен сделать работающей статью 42.7 договора о Европейском союзе, которая посвящена взаимной обороне и обязывает страны объединения защитить друг друга в случае агрессии. Также фон дер Ляйен отметила, что военные расходы стран ЕС в 2025 году выросли примерно на 80% по сравнению с показателями до начала конфликта на Украине.

Ранее в Европе призвали создать оборонный союз.
 
