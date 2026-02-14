Рубио призвал «великие державы» поддерживать диалог для предотвращения конфликтов

Крупные мировые державы обязаны поддерживать диалог друг с другом для предотвращения конфликтов, а отказ от диалога был бы безответственным. Об этом в интервью Bloomberg заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Было бы безответственно для великих держав не иметь отношений и не обсуждать возникающие вопросы, чтобы по возможности избегать ненужных конфликтов», — сказал он, комментируя вопрос об отношениях США и Китая.

До этого, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Рубио подчеркнул, что между Вашингтоном и Пекином существуют фундаментальные противоречия и они сохранятся в будущем, при этом оба государства могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.

Рубио сообщил, что США в будущем планируют выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь национальными интересами, и ожидают такого же подхода от Пекина.

До этого президент США Дональд Трамп назвал отношения Вашингтона и Пекина «важнейшими в мире». Он также анонсировал свой визит в Китай в апреле и ответный визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.

Ранее китайский посол рассказал о красной линии в отношениях с США.