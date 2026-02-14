Размер шрифта
Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине

Рубио заявил, что США не выйдут из процесса урегулирования на Украине
Сергей Булкин/РИА Новости

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что американская сторона не выйдет из процесса урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе интервью для агентства Bloomberg.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты оказались единственной страной, которая смогла привлечь Россию и Украину к обсуждению возможности прекращения огня путем переговоров.

«Это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным. К сожалению, оно может не принести результатов, [но] я надеюсь, что принесет», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

14 февраля Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Во время мероприятия он отметил, что Вашингтон наблюдает значительный прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Тем не менее участникам переговоров пока тяжело находить приемлемые для Москвы и Киева параметры мирного соглашения, подчеркнул дипломат.

На следующей неделе — 17 и 18 февраля — в Женеве должен состояться третий раунд переговоров России, Украины и США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что делегацию Москвы возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, на грядущих встречах будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, стороны уделят внимание предложению создать свободную экономическую зону в Донбассе.

Ранее в США сообщили об усилении давления Трампа на Украину.
 
