Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине

Рубио заявил, что США не выйдут из процесса урегулирования на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что американская сторона не выйдет из процесса урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе интервью для агентства Bloomberg.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты оказались единственной страной, которая смогла привлечь Россию и Украину к обсуждению возможности прекращения огня путем переговоров.

«Это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным. К сожалению, оно может не принести результатов, [но] я надеюсь, что принесет», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

14 февраля Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Во время мероприятия он отметил, что Вашингтон наблюдает значительный прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Тем не менее участникам переговоров пока тяжело находить приемлемые для Москвы и Киева параметры мирного соглашения, подчеркнул дипломат.

На следующей неделе — 17 и 18 февраля — в Женеве должен состояться третий раунд переговоров России, Украины и США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что делегацию Москвы возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, на грядущих встречах будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, стороны уделят внимание предложению создать свободную экономическую зону в Донбассе.

