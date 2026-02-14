Размер шрифта
Россиянина осудили за передачу экстремистам данных о военных объектах

Тюменца осудили на 15 лет за передачу данных о военных объектах
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Житель Тюменской области приговорен к 15 годам лишения свободы за передачу сведений о военных объектах в Москве представителям запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Как уточнили в суде, 30-летний Евгений Убираев признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с законодательством РФ. Дело рассматривалось на выездном заседании в Свердловском областном суде.

Согласно решению суда, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

До этого суд в Москве арестовал сотрудника службы авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по делу о финансировании терроризма. Мужчине предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее суд приговорил 25-летнюю россиянку к 12 годам по статье о терроризме.
 
