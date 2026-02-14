Размер шрифта
В Балтийском море поврежден кабель между Польшей и Швецией

PSE: в Балтийском море поврежден соединяющий Польшу и Швецию подводный кабель
Михаил Голенков/РИА Новости

Поврежден электрический кабель, проходящий по дну Балтийского моря и соединяющий Польшу и Швецию. Об этом сообщила государственная компания Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

«Энергоснабжение между Польшей и Швецией временно прервано из-за повреждения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом энергосистема работает стабильно — все критерии безопасности соблюдены. В PSE добавили , что в настоящий момент ничто не указывает на преднамеренный характер повреждения, «ведется подготовка к ремонту поврежденного компонента».

Речь идет о кабельной линии постоянного тока SwePol, которую ввели в эксплуатацию в 2000 году. Ее длина составляет 250 км, мощность — до 600 МВт. Кабель проходит по дну Балтийского моря и соединяет подстанцию в районе польского Слупска со шведской станцией, недалеко от Карлсхамна.

В июле прошлого года корабль НАТО Alliance провел эксперименты в Балтийском море, которые были направлены на эффективную защиту подводной инфраструктуры — кабелей, трубопроводов — от аварий и возможных диверсий.

Ранее в Эстонии прокомментировали сообщения о «подводном шпионаже» России.
 
