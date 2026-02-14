Размер шрифта
На Западе назвали худшие решения Зеленского

Журналист Мате: поступки Зеленского войдут в число худших решений лидеров стран
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией в 2022 году войдет в число худших решений лидеров государств за последнее время. Об этом на своей странице X написал канадский журналист Аарон Мате.

Мате прокомментировал слова Зеленского о том, что он моложе президента России Владимира Путина, у которого осталось «не так много времени». Журналист отметил, что такова теперь военная стратегия Зеленского, и подчеркнул, что два отказа украинского президента от переговоров с Россией в 2022 году войдут в число худших решений лидеров государств.

«Однажды, когда нам, наконец, разрешат об этом говорить, в число худших лидерских решений за последнее время войдут одобренный Байденом отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией в 2022 году, а также его несогласие с предложением генерала [Марка] Милли продолжить переговоры в ноябре 2022 года, которое снова поддержал Байден», — отметил Мате.

Недавно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что план «победы» Зеленского на практике оказался «набором хотелок» без реального содержания.

Также 13 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в том, что украинский президент создает сложное положение для правительства Венгрии на выборах, затрудняя энергоснабжение страны.

Ранее Зеленского возмутил призыв Трампа быстрее заключить сделку по Украине.
 
