Авария парализовала движение на МКАД

На МКАД авария затруднила проезд для транспорта
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 87 км МКАД (в районе пересечения с Подушкинским путепроводом) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным департамента, движение транспорта в районе аварии затруднено на 3,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого на севере Москвы водитель Lexus устроил серию столкновений — пострадали 11 автомобилей. По данным полиции, сигнал о ДТП поступил в 9:33. На Дмитровском шоссе иномарка последовательно врезалась в несколько машин, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого виновника. В МВД сообщили, что мужчина не смог объяснить причины своих действий и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее в Москве иномарка протаранила скорую с пациентом.
 
