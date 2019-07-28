Друг Трампа препятствует санкциям по «Северному потоку 2»

Американский сенатор от республиканской партии штата Кентуки Рэнд Пол способствует срыву законопроекту по введению санкций против причастных к «Северному потоку 2» компаний. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что в четверг, 25 июля, он отменил рассмотрение документа, а также отправил письма другим сенаторам с предупреждениями относительно возможной реализации законопроекта.

В них политик подчеркнул, что закон не содержит четких формулировок о компаниях, которые будут облагаться ограничительными мерами. Он также добавил, что рассмотрение и принятие законопроекта по санкционированию «Северного потока 2» похоже на «голосование вслепую».

Уточняется, что пока Пол не выступал против назначения санкций по «Северному потоку 2» публично.

Сенатор заявил в письме, что так ограничительные меры могут быть введены против стран партнеров и союзников США, а также охарактеризовал законопроект как «странный и необоснованный».

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока - 2» потребовал у ЕС отмены дискриминационных мер.