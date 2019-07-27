Подготовку визита Путина во Францию прокомментировали в Кремле
В Кремле отреагировали на появившуюся информацию о визите российского лидера Владимира Путина во Францию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, глава государства действительно готовится к визиту во Францию во второй половине августа.
Причем точные сроки пока не называются.
«Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», — уточнили в пресс-службе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с Путиным.
По его словам, он готов будет принять главу российского государства 19 августа в форте Брегансон.