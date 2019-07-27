На Украине ликвидировали офис по вопросам евроинтеграции

На Украине кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом сообщает «Европейская правда».

Как отмечается, в кабмине есть структура, которая выполняет функции этого офиса и носит похожее название — офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

Уточняется, что во главе его с 2017 года стоит Ольга Стефанишина.

Таким образом, данное решение было направлено на ликвидацию старой недействующей структуры.

«Ныне действующий правительственный офис продолжает работу, возможность его ликвидации даже не поднималась на заседаниях правительства», — отметила Стефанишина.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС.