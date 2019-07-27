Жириновский: 30 лет назад я защищал СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором назвал причины падения коммунистического режима в 1991 году.

«73 года ваша советская власть всё брала, брала, мы её любили. Вы не понимаете, откуда ненависть к вам? Вы нас лишили этой мечты, лишили великого Советского Союза, а теперь стонете: там плохо, здесь плохо.

А мусор откуда идёт у нас? Где ваши мусороперерабатывающие заводы по всему Советскому Союзу? Я сам жил во дворе в родном городе и к помойке приезжала лошадь, тогда был гужевой транспорт, и вилами этот мусор, вонь каждый день вывозили, поэтому не надо говорить...

Я рос при советской власти и видел, 43 года, и очереди в аптеку, в магазин, в баню, везде очередь. Вас очередь погубила и приписки. Хлопок - 7 миллионов, 2 миллиона. Рис — 1 миллион тонн, 500 тысяч. Всё были приписки. Приписки погубили. Когда поняли, что уже народ голодный, магазины пустые, поняли, что это ложь.

Поэтому не смертность растёт, а рождаемость, некому рожать. Вот несколько миллионов девушек, нет их. Тогда, если их нет, тогда автоматически число смертей выше, чем число рождений. Где же ваша математика? Вы же математик, Геннадий Андреевич. Вы же отлично математику знали, в школе учились, вуз хороший окончили. Зачем в Москву поехали?», - сказал Жириновский.