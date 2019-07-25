Захарова поймала «Би-би-си» на распространении фейков

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что корреспондент «Би-би-си» Уилл Грант, задавая вопрос главе ведомства Сергею Лаврову на Кубе, исказил смысл слов президента России Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Корреспондент заявил, что российский президент якобы сказал о том, что между двумя Америками не должен образовываться вакуум, а если он возникнет его заполнит российская сторона. Захарова напомнила о том, что именно сказал российский лидер. Кроме того, в МИД России выяснили, что цитата про вакуум принадлежит американскому госсекретарю Майку Помпео. Она подчеркнула, что журналист вспомнил слова, но перепутал тех, кто их произнес.

«Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ», — заявила Захарова.

Она назвала произошедшее «чисто английским самоубийством».

Ранее сообщалось, что фейковый выпуск Washington Post о побеге Трампа раздают перед Белым домом.