Захарова уличила «Би-би-си» в распространении фейковых новостей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уличила британские СМИ в распространении фейковых новостей. Об этом она написала в фейсбуке.

По его словам, в ходе пресс-конференции в Гаване журналист «Би-би-си» Уилл Грант поинтересовался у главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова о том, продолжат ли власти России «заполнять вакуум» в отношениях между двумя Америками, о чем якобы заявил Путин во время своего визита в Венесуэлу в 2010 году.

Лавров ответил, что британский журналист что-то напутал, и Путин не делал подобных заявлений.

Захарова отыскала стенограммы пресс-конференции Путина 2010 года и заявила, что журналист «Би-би-си» исказил слова президента России «грубейшим образом».

Кроме того, она добавила, что цитата о «вакууме» вообще принадлежит главе американского госдепартамента Майку Помпео, которую он произнес на пресс-конференции в Чили.

«Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал», — подчеркнула Захарова.

Она назвала данную ситуацию «чисто английским самоубийством».