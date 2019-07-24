Британцы протестуют против политики Джонсона

В Лондоне несколько сотен человек собрались недалеко от резиденции премьер-министра Британии на митинг против политики вступившего в должность Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Джонсон в качестве своих первоочередных задач назвал выход страны из ЕС до 31 октября, а также борьбу с оппозицией.

Уточняется, что митингующие потребовали остановить Brexit, а также выразили недовольство тем, как был выбран новые премьер, и его личными качествами.

Кроме того, как подчеркивается, собравшиеся зажгли две дымовые шашки.

По данным полиции, на настоящий момент митинг проходит спокойно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии.