Экоактивисты перегородили дорогу Борису Джонсону

Несколько экоактивистов перекрыли дорогу, по которой ехал автомобиль вступающего в должность премьер-министра Британии Бориса Джонсона в сторону Букингемского дворца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, улицу перекрыли люди, которые были одеты в красные майки и платья. По этой причине кортеж был вынужден приостановить свое движение.

Уточняется, что менее чем за минуту сотрудники полиции смогли освободить проезд, и машина Джонсона поехала дальше по намеченному маршруту.

При этом, как подчеркивается, активисты предприняли попытку развернуть плакат с надписью Climate Emergency.

Ранее сообщалось, что Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра страны.