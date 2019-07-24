Экоактивисты перегородили дорогу Борису Джонсону
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Несколько экоактивистов перекрыли дорогу, по которой ехал автомобиль вступающего в должность премьер-министра Британии Бориса Джонсона в сторону Букингемского дворца. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, улицу перекрыли люди, которые были одеты в красные майки и платья. По этой причине кортеж был вынужден приостановить свое движение.
Уточняется, что менее чем за минуту сотрудники полиции смогли освободить проезд, и машина Джонсона поехала дальше по намеченному маршруту.
При этом, как подчеркивается, активисты предприняли попытку развернуть плакат с надписью Climate Emergency.
Ранее сообщалось, что Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра страны.