СК завел уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следственный комитет завел уголовное дело после незаконных митингов у Мосгордумы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается дело было возбуждено по факту «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (по статье 141 УК России).

В настоящее время неизвестно, по какой именно части следователи завели дело.

Однако по этой статье виновный может получить до четырех лет лишения свободы.

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