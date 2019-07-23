Умер экс-премьер Госсовета КНР

В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он умер на 91-м году жизни. Политик ушел из жизни 22 июля.

Уточняется, что в юности он проходил обучение в Институте естественных наук в Яньане, а также в окончил Московский энергетический институт.

Политическая карьера Ли Пэна началась в 1981 году с должности министра энергетической промышленности КНР. Должность премьера в Госсовете Китая он занимал с 1988 по 1998 годы. Политик был приверженцем консервативных взглядов.

Кроме того, в 2007 году экс-премьер Госсовета получил медалью Пушкина за вклад в распространение и изучение русского языка.