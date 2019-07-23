Вакарчук предложил ввести закон о «сосуществование» Украины и России

Лидер украинской партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон, который будет регулировать отношения российской стороны и Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Вакарчук считает, что необходимо принять закон, регламентирующий отношения двух стран во всех сферах. Это поможет избежать «двойных стандартов», от которых на данный момент страдает Украина. Он отметил, что государство зачастую не хочет отвечать за свои поступки, но вопрос о моральной ответственности людей, по его мнению, остается открытым.

Многие украинские музыканты не выступают в России, а другие наоборот — рвутся на гастроли, отметил музыкант. Новый закон бы позволил установить все правила «сосуществования» с Россией, на который украинская сторона может согласиться и выполнять. В нем следовало бы «четко очертить, что можно, а что — нет», заключил Вакарчук.

Ранее в Госдуме назвали сроки слияния Россия и Украины.