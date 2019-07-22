Дарт Вейдер проиграл выборы в Раду

Кандидат на досрочных выборах в Раду Дарт Вейдер проиграл своему сопернику от партии «Слуга народа», передает ТАСС.

Участник выборов от партии «Блок Дарта Вейдера» набрал в Одессе 1,63%.

Его противник от «Слуги народа» Алексей Леонов заручился поддержкой 40,41% голосов избирателей.

Ранее Центризбирком показал лицо кандидата Дарта Вейдера.

Он числится как Дарт Викторович Вейдер среди других претендентов в Раду. Отмечается, что он является уроженцем Киева, имеет высшее образование и не имеет судимости.