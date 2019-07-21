Зеленский описал будущую коалицию в Верховной Раде

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что желает, чтобы в новой коалиции в Верховной раде были только новые лица. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, новые независимые украинцы в Раде помогут ему сделать страну лучше. Он подчеркнул, что не сможет состоять в коалиции с представителями старых фракций.

Также Зеленский отметил, что его решение о роспуске Рады было правильным.

Ранее Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины.

Досрочные выборы в Верховную раду проходят сегодня, 21 июля.

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