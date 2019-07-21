Парубий пришел на выборы без паспорта

Глава Верховной Рады Андрей Парубий пришел на избирательный участок с целью голосовать на внеочередных выборах в Верховную раду, забыв взять с собой паспорт. Об этом сообщают «112.ua».

Отмечается, что Парубий приехал избирательный пункт в 11.00 по мск.

Депутат заявил, что выборы посещает в крайне положительном настроении. Однако вскоре его заметили уходящим с участка.

Позднее Парубий заявил, что забыл дома паспорт.

Уточняется, что вскоре ему принесли необходимый документ, и глава Верховной рады смог проголосовать.

Ранее сообщалось, что первые нарушения зафиксированы на выборах в Раду.