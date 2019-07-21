Парубий пришел на выборы без паспорта

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года
РИА «Новости»

Глава Верховной Рады Андрей Парубий пришел на избирательный участок с целью голосовать на внеочередных выборах в Верховную раду, забыв взять с собой паспорт. Об этом сообщают «112.ua».

Отмечается, что Парубий приехал избирательный пункт в 11.00 по мск.

Депутат заявил, что выборы посещает в крайне положительном настроении. Однако вскоре его заметили уходящим с участка.

Позднее Парубий заявил, что забыл дома паспорт.

Уточняется, что вскоре ему принесли необходимый документ, и глава Верховной рады смог проголосовать.

Ранее сообщалось, что первые нарушения зафиксированы на выборах в Раду.