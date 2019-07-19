Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА «Новости».
По словам Зеленского, если это первые нормальные шаги с такими условиями, то они согласны.
«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — заявил глава Украины.
Он добавил, что обмен задержанных должен стать «первым шагом доброй воли, добавив, что Сенцов не разменная монета.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об условиях по обмену удерживаемых лиц между странами.