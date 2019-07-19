Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА «Новости».

По словам Зеленского, если это первые нормальные шаги с такими условиями, то они согласны.

«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — заявил глава Украины.

Он добавил, что обмен задержанных должен стать «первым шагом доброй воли, добавив, что Сенцов не разменная монета.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об условиях по обмену удерживаемых лиц между странами.