Путин обсудил с Макроном будущие контакты

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Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, президент России пригласил коллегу на торжества по случаю 75-летия Победы в ВОВ, которые пройдут в мае следующего года.

«Обсуждено положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что стороны заинтересованы в сохранении соглашения с Ираном. Также в ходе беседы было уделено внимание Сирии и рассмотрены усилия по разрешению кризисной ситуации на территории Украины. В том числе речь шла о взаимодействии стран в «нормандском формате»

Ранее Макрон сообщил, что намерен обсудить тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с президентами Ирана Хасаном Роухани, России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.