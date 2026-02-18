Размер шрифта
Россиянин украл из магазина ящик пива, чтобы угостить девушку

В Новгороде мужчина украл ящик пива и спрятался в кустах
Telegram-канал Новгородская полиция

В Великом Новгороде 28-летний местный житель украл из магазина ящик с 24 банками пива, чтобы угостить свою девушку. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в июне 2025 года в магазине на проспекте Александра Корсунова. Мужчина схватил стоявший у выхода ящик с пивом стоимостью более 2 тысяч рублей и выбежал на улицу. Продавец окликнула его и потребовала вернуться, но он скрылся.

Поняв, что с целым ящиком далеко не убежать, новгородец спрятал его в кустах, достал пять банок, а остальное планировал забрать позже и выпить вместе со своей девушкой. Директор магазина обратилась в полицию. Грабителя быстро нашли. Он извинился и оплатил стоимость похищенного, но это не освободило его от ответственности. Уголовное дело о грабеже направлено в суд.

До этого в Кузбассе сын украл у отца миллион и проиграл на ставках.

Ранее омич лопатой разнес витрину ломбарда ради кражи магнитол.
 
