Депутата Звонкова исключили из КПРФ

Депутата ЗакСа Ленобласти Дмитрия Звонкова исключили из КПРФ
Илья Наймушин/РИА Новости

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова исключили из партии КПРФ после 15 лет членства. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

По словам Звонкова, это связано с публичной поддержкой губернатора Александра Дрозденко на прошедших выборах. В постановлении об исключении указано, что действия Звонкова нанесли «существенный ущерб КПРФ».

В своем сообщении депутат также отметил плюсы сложившейся ситуации. В частности, Звонков теперь освобожден от оплаты ежемесячных взносов и необходимости несколько раз в месяц посещать обязательные собрания. Парламентарий уточнил, что не намерен подавать апелляцию на свое исключение. Действующим и будущим членам КПРФ он пожелал перестать популистски критиковать действующую власть на собраниях.

5 февраля пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что обвинения депутатов от КПРФ в Алтайском крае в коррупции не имеют под собой оснований — фракция намерена пожаловаться на давление лично президенту России Владимиру Путину.

Ранее КПРФ предложила выдавать многодетным по 5 млн рублей на ипотеку.
 
