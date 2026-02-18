Депутата Звонкова исключили из КПРФ

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова исключили из партии КПРФ после 15 лет членства. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

По словам Звонкова, это связано с публичной поддержкой губернатора Александра Дрозденко на прошедших выборах. В постановлении об исключении указано, что действия Звонкова нанесли «существенный ущерб КПРФ».

В своем сообщении депутат также отметил плюсы сложившейся ситуации. В частности, Звонков теперь освобожден от оплаты ежемесячных взносов и необходимости несколько раз в месяц посещать обязательные собрания. Парламентарий уточнил, что не намерен подавать апелляцию на свое исключение. Действующим и будущим членам КПРФ он пожелал перестать популистски критиковать действующую власть на собраниях.

5 февраля пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что обвинения депутатов от КПРФ в Алтайском крае в коррупции не имеют под собой оснований — фракция намерена пожаловаться на давление лично президенту России Владимиру Путину.

Ранее КПРФ предложила выдавать многодетным по 5 млн рублей на ипотеку.