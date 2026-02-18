Российские врачи спасли женщину с раковой опухолью, поразившей несколько органов

В Краснодаре онкологи спасли пациентку с опухолью, поразившей несколько органов

В Краснодаре врачи спасли 68-летнюю женщину с раковой опухолью, поразившей несколько органов. Об этом сообщает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Женщина обратилась в онкодиспансер с запущенным раком ободочной кишки. Выяснилось, что новообразование проросло в желудок, поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку. Хирурги провели пациентке операцию, которая была осложнена сердечно-сосудистыми заболеваниями женщины.

Врачи удалили пациентке большую часть желудка, двенадцатиперстную кишку, правую половину ободочной кишки и часть поджелудочной железы, а затем восстановили ей проходимость желудочно-кишечного тракта. Женщина после вмешательства сможет питаться как раньше, но меньшими порциями и чаще.

