Политика

На Украине раскрыли детали переговоров в Женеве

«РБК-Украина»: в Женеве Россия концентрировалась на выходе ВСУ с Донбасса
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На переговорах в Женеве российская делегация «снова начала активнее концентрироваться» на вопросе вывода ВСУ с Донбасса. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, появление Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы и присутствие замглавы МИД Михаила Галузина привело к тому, что вопросу вывода украинских военных с территории Донбасса уделялось повышенное внимание.

«Они это объясняют так, что в Абу-Даби фокус был на военной тематике - процедуры мониторинга и прекращения огня и т.д., тогда как в Женеве они делали акцент на политической составляющей. Поэтому и приехали Мединский и представитель МИД», — сказал источник.

По его оценке, такое развитие событий является либо «попыткой затягивания переговорного процесса», либо «ультимативным выдвижением российских условий».

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.
 
