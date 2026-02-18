Размер шрифта
Булыкин предсказал сенсацию в матче плей-офф Лиги чемпионов

Булыкин: «Буде-Глимт» не проиграет, а может и выиграть у «Интера» дома
Global Look Press

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт» и «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов, Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о первом матче противостояния раунда плей-офф между норвежским «Буде-Глимт» и итальянским «Интером».

«Буде-Глимт» выделяется своим домашним стадионом, и мало у кого там получается показать хороший футбол, а норвежцы за счет своей самоотдачи, за счет искусственного поля показывает очень хорошую игру и прямо все-все приезжие команды там очень неуверенно выступают. Хайкин показывает и доказывает, что он топ-вратарь, и помогает своей команде продвигаться дальше и дальше. Поэтому в этом матче в первом противостоянии у «Интера» будут проблемы, и я думаю, даже «Буде-Глимт» не проиграет, и есть шансы, что минимально выиграет», — считает Булыкин.

«Буде-Глимт» — единственная команда Лиги чемпионов, чей домашний стадион находится за Полярным кругом, при этом там уложен искусственный газон.

Ранее «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым вырвал победу у «Монако».
 
