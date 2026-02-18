Размер шрифта
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 120 дронов над Россией

МО: силы ПВО уничтожили 120 беспилотников ВСУ над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России за шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО сбили 81 беспилотник — над территорией Брянской области, 22 — над Смоленской областью, пять — над территорией Курской области, пять — над территорией Новгородской области, два — над территорией Тверской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, два — над территорией Калужской области и один — над территорией Белгородской области.

Утром 18 февраля Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над территорией страны. Самое большое количество беспилотников — 21 дрон — было сбито над Брянской областью. По шесть дронов уничтожены над Белгородской областью и Крымом.

18 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары. По словам местных жителей, над городом работали средства противовоздушной обороны. При этом в одном из районов Чебоксар очевидцы заметили столб густого дыма.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.
 
