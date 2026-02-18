Гладков посетил общежитие БелГУ после жалоб на проблему с горячей водой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил общежитие БелГУ после жалоб на проблемы с горячей водой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Тепло в общежитии есть. Но проблема с горячей водой. В студенческом кампусе проживает порядка 1400 ребят», — пояснил он.

Гладков обсудил ситуацию с руководством вуза. Поступило предложение в отдельном помещении поставить десять душевых кабинок с проточными водонагревателями, студенты уже сами построят график пользования. Гладков поручил решить данный вопрос до воскресенья.

14 февраля Гладков сообщил, что после ночного ракетного удара по Белгороду в городе наблюдаются перебои с электроэнергией, теплом, в некоторых домах нет горячего водоснабжения. Гладков также поблагодарил телеведущего Владимира Соловьева и главу Башкирии Радия Хабирова за помощь жителям Белгорода.

Вечером 13 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела в городе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура: в ряде районов отключились электроэнергия, тепло и водоснабжение.

Ранее Гладков попросил белгородцев снять камуфляж.