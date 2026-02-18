Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Гладков посетил общежитие БелГУ после жалоб на проблему с горячей водой

Гладков посетил общежитие БелГУ после жалоб на проблему с горячей водой
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил общежитие БелГУ после жалоб на проблемы с горячей водой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Тепло в общежитии есть. Но проблема с горячей водой. В студенческом кампусе проживает порядка 1400 ребят», — пояснил он.

Гладков обсудил ситуацию с руководством вуза. Поступило предложение в отдельном помещении поставить десять душевых кабинок с проточными водонагревателями, студенты уже сами построят график пользования. Гладков поручил решить данный вопрос до воскресенья.

14 февраля Гладков сообщил, что после ночного ракетного удара по Белгороду в городе наблюдаются перебои с электроэнергией, теплом, в некоторых домах нет горячего водоснабжения. Гладков также поблагодарил телеведущего Владимира Соловьева и главу Башкирии Радия Хабирова за помощь жителям Белгорода.

Вечером 13 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела в городе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура: в ряде районов отключились электроэнергия, тепло и водоснабжение.

Ранее Гладков попросил белгородцев снять камуфляж.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!