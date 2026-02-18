Американский сенатор захотел «дополнительного давления» на Путина

Сенатор США от Демократической партии Крис Кунс заявил о необходимости оказывать дополнительное давление на Россию и ее лидера Владимира Путина, чтобы «заставить» сесть за стол переговоров. Его слова по итогам визита в Киев приводит «РБК-Украина».

«Важно, чтобы мы оказывали дополнительное давление на Путина. Только увеличив расходы России, мы сможем заставить ее сесть за стол переговоров. Такого единодушного мнения придерживались европейские союзники и партнеры, с которыми мы встретились», — заявил Кунс.

По его словам, механизм PURL (Список приоритетных потребностей Украины) работает. Он также рассказал, что Евросоюз поприветствовал санкции президента Дональда Трампа против российских нефтяных компаний.

До этого Мэтью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL. Он также пообещал, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение

Ранее американский сенатор прибыл в Киев и призвал передать Украине ракеты Tomahawk.