Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы

Россия считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного. <...> Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ», — сказал Путин.

18 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что проблема обеспечения топливом вывозных рейсов, предназначенных для транспортировки российских туристов с Кубы на родину, решена.

12 февраля Захарова охарактеризовала обстановку на Кубе как крайне сложную. Она пояснила, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями «Россия» и «Северный ветер». По словам Захаровой, «внешние игроки» стремятся к эскалации энергетического кризиса на Кубе, рассчитывая вызвать волну общественного недовольства. Представитель МИД заверила, что российские дипломатические ведомства оказывают всестороннюю поддержку российским гражданам, оказавшимся на острове, для их благополучного возвращения домой.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.