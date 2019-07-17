Welt о новой главе Еврокомиссии: провалилась в Берлине, подошла для Брюсселя

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Избрание бывшего немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕС) является хорошей новостью для Европы. Как пишет Die Welt, у нее есть качества, имеющие решающее значение для Брюсселя.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен поставила на карту все и победила. Это является не только ее личным триумфом, но и имеет положительное значение для Европы. За кандидатуру консервативного политика проголосовали проевропейские и либеральные силы, также социал-демократы европейских стран, за исключением Германии. Таким образом складывается союз конструктивистов, который будет противодействовать активно действующему в последнее время блоку популистов. Фон дер Ляйен может быть «самым маленьким общим знаменателем» в парламенте ЕС, но в непростое время она принесет в Брюссель способность воодушевлять других, прагматизм, талант по созданию публичного имиджа и способность объединять.

Газета замечает, что последнее качество имеет важное значение, в то время как разногласия между членами ЕС углубляются. В, вероятно, самой важной речи своей жизни фон дер Ляйен сама говорила об оказываемом давлении на ЕС из-за необходимости оправдать собственное существование. Проблемы, которые стоят перед организацией, связанные с последствиями изменения климата, миграционным кризисом или дигитализацией, национальные государства не смогут решить в одиночку.