Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что антироссийские санкции не приобрели нужного Киеву успеха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Медведчук сделал в ходе встречи с депутатами Европарламента, на которой он представил мирный план урегулирования конфликта в Донбассе.

В своем выступлении глава политсовета партии также назвал ошибочной стратегию, по которой санкции могут помочь тому, чтобы на Украине настал мир «с помощью кого-то».

По его словам, преодолеть проблемы и достигнуть успеха между Киевом, самопровозглашенными ДНР, ЛНР и Москвой можно только с помощью переговоров и диалога.

Ранее Медведчук заявил, что Украина находится под сильным внешним управлением США.