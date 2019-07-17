Зеленский поскандалил с главой аэропорта Николаева

Глава Украины Владимир Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве Федором Барном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перебранка между ними произошла во время разговора о достройке терминала в аэропорте, требуемых на это денег и времени.

Барна спросил у Зеленского, желает он оказать помощь или хочет «построить тут всех».

На что президент Украины сказал разбираться директору дальше самому, добавив, что уезжает.

Барна попытался остановить Зеленского, чтобы извиниться.

«Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?» — спросил Барна.

Отмечается, что дальнейший разговор продолжился на повешенных тонах.