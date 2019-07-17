Родители украинских моряков рассказали об ожиданиях от России и Украины

Родители и близкие украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, рассказали о том, что ждут вскоре своих детей домой, так как «дело идет как-то теплее». Об этом они сообщили «Strana.ua».

По им мнению, переговоры между Россией и Украиной в вопросе освобождения моряков движутся в лучшую сторону. Переговоры идут и нет никаких намеков на войну, отметили они.

«Все будет хорошо. Мы уверены в этом. Мы ждем своих детей дома», — подчеркнули родители моряков.

Некоторые из матерей уже начали готовить угощения по случаю скорого приезда задержанных сыновей.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков.

Моряков задержали 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России.

9 июля следствие завершило расследование дела, в ходе которого 24 украинских моряка были признаны виновными.