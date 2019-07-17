Медведчук нашел связь между сторонниками Зеленского и Коломойским
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Представители партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ранее работали у бизнесмена Игоря Коломойского, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в твиттере.
Медведчук написал, что в состав сегодняшней команды Зеленского входят преимущественно люди, которые когда-то занимали абсолютно разные должности у Коломойского.
По его словам, в группе нынешнего президента Украины находятся бывшие охранники, менеджеры и адвокаты бизнесмена.