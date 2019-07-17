Медведчук нашел связь между сторонниками Зеленского и Коломойским

Представители партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ранее работали у бизнесмена Игоря Коломойского, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в твиттере.

Медведчук написал, что в состав сегодняшней команды Зеленского входят преимущественно люди, которые когда-то занимали абсолютно разные должности у Коломойского.

По его словам, в группе нынешнего президента Украины находятся бывшие охранники, менеджеры и адвокаты бизнесмена.

Ранее Медведчук рассказал, как США манипулируют Украиной.