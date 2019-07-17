Неверов отреагировал на предложение Володина по Конституции
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал, что из заявления спикера ГД Вячеслава Володина не следует, что нужно менять форму правления в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Неверова, «у нас президентская республика по форме правления», поэтому нет необходимости менять форму правления с парламентской на президентско-парламентскую. Также он отметил, что из статьи никаких обсуждений по этому вопросу не возникает.
«Сама форма правления сегодня достаточно эффективна», — заявил Неверов.
Он добавил, что роль парламента необходимо усилить.
Ранее Володин предложил Госдуме участвовать в формировании кабмина.