Стал известен новый председатель Еврокомиссии

Решением депутатов Европарламента глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен стала новым председателем Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что полномочия нового избранника вступят в силу с ноября 2019 года.

Урсула фон дер Ляйен пробудет председателем Еврокомиссии следующие пять лет.

Отмечается, что эта кандидатура вызвала долгие и непростые обсуждения у депутатов. Однако ей оказали поддержку 283 члена Европарламента.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен рассказала о президенте России Владимире Путине и об отношениях с Россией.