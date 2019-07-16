Стал известен новый председатель Еврокомиссии
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Решением депутатов Европарламента глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен стала новым председателем Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что полномочия нового избранника вступят в силу с ноября 2019 года.
Урсула фон дер Ляйен пробудет председателем Еврокомиссии следующие пять лет.
Отмечается, что эта кандидатура вызвала долгие и непростые обсуждения у депутатов. Однако ей оказали поддержку 283 члена Европарламента.
Ранее Урсулу фон дер Ляйен рассказала о президенте России Владимире Путине и об отношениях с Россией.