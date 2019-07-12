Молдавия захотела реформ от Саакашвили

Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что хочет получить помощь от экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в проведении реформ, сообщает РИА «Новости».

Она отметила ,что власти страны ведут переговоры со специалистами «из периода правления Саакашвили». Речь идет о реформе системы юстиции.

Также Санду заявила, что сам Саакашвили сейчас занят, так как участвует в предвыборной кампании на Украине.

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