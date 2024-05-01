Ученые обнаружили «космический сбой» в гравитации Вселенной

Группа канадских ученых из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии обнаружила потенциальный «сбой» в гравитации Вселенной. Оказалось, что на огромном удалении гравитационное воздействие начинает слабеть. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Последние 100 лет физики полагались на общую теорию относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, чтобы объяснить, как действует гравитация в космосе. ОТО предполагает, что гравитация влияет не только на три физических измерения, но и на четвертое, под которым понимают время.

«Когда мы пытаемся понять гравитацию в космическом масштабе, в масштабе скоплений галактик и за его пределами, мы сталкиваемся с очевидными несоответствиями с предсказаниями общей теории относительности. Мы называем это несоответствие «космическим сбоем»: гравитация становится примерно на 1% слабее на расстояниях в миллиарды световых лет», — объяснил ведущий автор проекта Робин Вэнь.

По словам ученых, причина может быть связана с расширением самой Вселенной, причем чем дальше находятся галактики, тем быстрее они движутся, приближаясь к скорости света.

Команда работает над созданием новой математической модели, чтобы устранить несогласованность космологических измерений.

Ранее физикам впервые удалось показать на фото превращение атомов в квантовые волны.