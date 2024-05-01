Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эмодзи игрушечной машинки из WhatsApp стал настоящим автомобилем

Эмодзи машинки из WhatsApp превратили в настоящий автомобиль

close
100%
Mercedes-Benz

Компания WhatsApp построила шоу-кар в виде эмодзи игрушечной машинки из мессенджера. Об этом сообщили на сайте Mercedes-Benz, партнером которой выступает фирма.

WhatsApp окрасила автомобиль в фирменные цвета болидов Mercedes-AMG. Машина поучаствовала в совместном заезде с болидом Формулы-1 команды Mercedes-Benz. Они проехались по Пятой авеню, также автомобиль-эмодзи сделал круг по смотровой площадке на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг.

До этого пользователей WhatsApp призвали удалить новую версию мессенджера. Отмечалось, что из-за неизвестной ошибки пользователи сервиса на Android не могут отправлять в переписках отснятые ими видеоролики. Баг иногда проявляется и при отправке загруженных из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео. Вызывает ли сбой отправка видео в качестве документа (без сжатия), не уточняется.

Ранее волгоградец проехался по трассе на большом кресле и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами