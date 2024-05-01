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США передислоцировали свои войска из Чада

РИА Новости: США в рамках вывода войск из Чада передислоцировали часть из них в ФРГ

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Jonathan Drake/Reuters

США в рамках вывода войск из Чада передислоцировали примерно 60 военнослужащих из африканской страны в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного чиновника.

По его словам, состоялась безопасная и упорядоченная передислокация приблизительно 60 военнослужащих, которые продолжат свою работу.

До этого пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Пентагон подтвердил намерение вывести часть американского воинского контингента из Чада. 

Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что этот временный шаг является «элементом пересмотра военного сотрудничества», которое возобновится после президентских выборов в Чаде в мае.

Накануне в США признали, что страны Африки устали от их действий на континенте.

До этого доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев сообщал, что требования ряда стран Африки о выводе американского военного контингента с их территорий могут продолжиться, Нигер и Чад дали понять, что США являются нежеланным гостем.

Ранее сообщалось, что крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом.

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