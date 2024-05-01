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В Москве начали патрулировать мотогруппы спасателей

Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию Москвы

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Столичные мотогруппы спасателей приступили к патрулированию всех административных округов города. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд ключевых автомагистралей, лесопарковых территорий и зон отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров», — отметил он.

Бирюков добавил, что подразделения патрулируют Москву уже 10 лет. Как правило, мотогруппы занимаются ликвидацией последствий ДТП, оказанием первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу и содействии в тушении пожаров. В 2023 году было совершено порядка 2 тыс. таких выездов.

До этого стало известно, что в Москве 2 мая временно перекроют движение для автомобилей в ЦАО и ЮВАО. Ограничения будут действовать с 16:30 до 19:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, с 17:30 до окончания мероприятия на ряде центральных набережных и улиц. Также до окончания мероприятий повторно проезд будет недоступен с 22:30 на участках Садового кольца, Нового Арбата, Большого Каменного моста и с 23:30 на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта.

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