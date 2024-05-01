Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали спикера палаты представителей уйти в отставку из-за Украины

Конгрессмены призвали спикера палаты представителей США уйти в отставку

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Спикеру палаты представителей США Майку Джонсону необходимо уйти в отставку после одобрения помощи Украине в размере $61 млрд. Об этом заявили конгрессмены США Томас Масси и Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости.

«Ему нужно уйти в отставку», — подчеркнул Масси, отметив, что Джонсон «несерьезный» спикер государственного органа США, поскольку не следует конституции страны.

В свою очередь Грин заявила, что у республиканцев в нижней палате конгресса США не будет большинства, если Джонсон продолжит находиться на своем посту. Она добавила, что голосование относительно отставки действующего спикера палаты представителей состоится на следующей неделе.

До этого конгрессмен Грин жестко прокомментировала одобрение спикером палаты Майком Джонсоном законопроекта о выделении траншей Украине. По ее словам, он предал США.

Ранее Грин назвала политику Белого дома «полнейшей чушью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами