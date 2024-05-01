В США призвали спикера палаты представителей уйти в отставку из-за Украины

Спикеру палаты представителей США Майку Джонсону необходимо уйти в отставку после одобрения помощи Украине в размере $61 млрд. Об этом заявили конгрессмены США Томас Масси и Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости.

«Ему нужно уйти в отставку», — подчеркнул Масси, отметив, что Джонсон «несерьезный» спикер государственного органа США, поскольку не следует конституции страны.

В свою очередь Грин заявила, что у республиканцев в нижней палате конгресса США не будет большинства, если Джонсон продолжит находиться на своем посту. Она добавила, что голосование относительно отставки действующего спикера палаты представителей состоится на следующей неделе.

До этого конгрессмен Грин жестко прокомментировала одобрение спикером палаты Майком Джонсоном законопроекта о выделении траншей Украине. По ее словам, он предал США.

Ранее Грин назвала политику Белого дома «полнейшей чушью».