Рублев объяснил, за счет чего ему удалось выбить Алькараса

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде объяснил, как ему удалось добиться такого результата на корте. Его слова передает Sport24.

«Мне очень помогла подача. Это был один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен, я не сорвался, когда проигрывал. В начале я не очень здорово подавал, но потом стал подавать лучше и лучше», — заявил Рублев.

Встреча, которая длилась 1 час 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:2.

Рублев идет на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Алькарас, который занимает третью строчку в мировом рейтинге, является действующим победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Соответственно, защитить этот титул он не сможет.

Рублев за право сыграть в финале турнира сразится с победителем противостояния между Тейлором Фритцем (США, 12) и Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стало известно, как Рублеву преодолеть кризис.