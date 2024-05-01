В ВМС США оценили способность американской стороны строить СПГ-танкеры

Министр военно-морских сил (ВМС) США Карлос дель Торо заявил, что Соединенные Штаты утратили способность самостоятельно строить танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, американская сторона потеряла подобную компетенцию.

В публикации подчеркивается, что американские судостроители в 1977-1980 годах спустили на воду 16 танкеров для перевозки СПГ, после чего перенесли их производство за рубеж, в том числе в Южную Корею. США при этом являются крупнейшим в мире экспортером СПГ.

До этого стало известно, что начало поставок газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» может быть отложено на неопределенный срок из-за нового пакета санкций США.

Всего для проекта строилось шесть газовозов. На прошлой неделе под ограничения попали три судна, заказанные структурами «Совкомфлота». Сдача еще трех СПГ-танкеров для «Арктик СПГ-2», строящихся по заказу японской Mitsui OSK Lines (MOL) в Южной Корее, задерживается из-за нехватки рабочей силы.

Ранее сообщалось, что запуск «Арктик СПГ — 2» позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15%.