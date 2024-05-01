Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВМС США оценили способность американской стороны строить СПГ-танкеры

ВМС: США разучились самостоятельно строить СПГ-танкеры

close
100%
Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazata/Reuters

Министр военно-морских сил (ВМС) США Карлос дель Торо заявил, что Соединенные Штаты утратили способность самостоятельно строить танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, американская сторона потеряла подобную компетенцию.

В публикации подчеркивается, что американские судостроители в 1977-1980 годах спустили на воду 16 танкеров для перевозки СПГ, после чего перенесли их производство за рубеж, в том числе в Южную Корею. США при этом являются крупнейшим в мире экспортером СПГ.

До этого стало известно, что начало поставок газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» может быть отложено на неопределенный срок из-за нового пакета санкций США.

Всего для проекта строилось шесть газовозов. На прошлой неделе под ограничения попали три судна, заказанные структурами «Совкомфлота». Сдача еще трех СПГ-танкеров для «Арктик СПГ-2», строящихся по заказу японской Mitsui OSK Lines (MOL) в Южной Корее, задерживается из-за нехватки рабочей силы.

Ранее сообщалось, что запуск «Арктик СПГ — 2» позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами