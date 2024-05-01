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Сенатор отреагировал на разрешение Запада Украине бить по России

Джабаров: разрешение Запада Украине бить вглубь России дает право на ответ

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Defense Ministry/Global Look Press

Разрешение Запада Украине бить вглубь территории России при помощи новых поставленных Вооруженным силам Украины ракет и бомб дает право на ответ. Об этом »Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что Украине и до того не требовались никакие разрешения, чтобы атаковать регионы, которые входили в состав России до осени 2022 года.

«Я думаю, что у нас появляется моральное право отвечать тем странам, которые это допустили, которые дали такие разрешения, на какие-то ответные шаги, которые будут очень болезненно восприняты. Как это лучше сделать, я думаю, в Генеральном штабе и политическом руководстве страны знают лучше», — заявил Джабаров.

До этого министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от ряда западных партнеров оружие с разрешением бить по территории России.

Ранее в США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина.

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